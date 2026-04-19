İstanbul'da 8 aracın konsolunu çalan oto fareleri kamerada | Video

19 Nisan 2026 | 10:16

İstanbul Kağıthane ve Eyüpsultan’da park halindeki lüks araçların konsollarını çalan oto fareleri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kısa sürede 8 ayrı aracın konsolunu çaldığı tespit edildi. Olay anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, son dönemde art arda gerçekleşen 8 ayrı konsol hırsızlığı olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden C.T.'nin 21'i otodan hırsızlık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli C.S.'nin ise 7'si otodan hırsızlık olmak üzere toplam 15 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda C.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı materyallere de el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

