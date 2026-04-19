Dün taşlarla saldırdılar, bugün silahlarla ateş açtılar: 6 gözaltı | Video

19 Nisan 2026 | 13:29

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün iki grup arasında çıkan taşlı kavganın ardından bugünde silahlarla ateş açıldı, polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk olay dün ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun üstündeki köprünün olduğu bölgede yaşandı. İddiaya göre dün iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir grup önce ellerine aldıkları taşlarla araçlara saldırdı. Daha sonra şahıslardan biri taşla saldırdığı aracın sürücüsünü yumruklamaya çalıştı. Saldırıya uğrayan otomobiller olay yerinden uzaklaşırken, şahısları çevresindekiler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Silahlarla ateş açıldı, o anlar kameraya yansıdı
Bugün ise dün kavga eden iki grup arasında yaşadıkları Altaylılar Mahallesi'nde olay çıktı. Gruplardan biri yolun karşı tarafından diğer şahısların oturduğu eve doğru silahlarla ateş açtı. Karşı tarafta tüfekle karşılık vermeye çalıştı ancak tutukluk yaptı. O sırada polis ekipleri gelince, tüfeği biri alarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Polis olayla ilgili her iki tarafından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ateş açılan yerde kartuş aradı.

