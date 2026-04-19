Adana'da paletlere çarpan bisikletin sürücüsü takla atıp düştü | Video
19 Nisan 2026 | 10:52
Adana'da çukura girince sürücüsünün kontrolünü yitirdiği bisiklet, yol kenarındaki ahşap paletlere çarptı. Takla atıp yola düşen sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı bisiklet çukura girince kontrolden çıkarak yol kenarındaki ahşap paletlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü takla atarak yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan bisikletliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
