İstanbul'daki yoğun sis Boğaz'da görsel şölen oluşturdu | Video

İstanbul'daki yoğun sis Boğaz'da görsel şölen oluşturdu
19 Nisan 2026 | 08:31

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde mest eden görüntüler oluşturdu. Gün doğumuyla birlikte sisin arasından yükselen köprü silueti görenleri mest etti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kapandı. Sis bulutlarının arasından süzülen gün ışığıyla ortaya çıkan manzara İstanbul siluetine farklı bir atmosfer kazandırdı.


Öte yandan yetkililer, deniz trafiğinin güvenliği amacıyla alınan tedbirler kapsamında boğaz geçişlerinin geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

