Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video
19 Nisan 2026 | 08:20
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan-Kadirli karayolu Çukurköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkartılan yaralılardan T.C.A. (25) ve M.A. (27) Kozan Devlet Hastanesi'ne, İsmet Evin ile T.P. ise Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Evin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Adana’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.04.2026 | 08:18
01:31
00:22
00:37
01:20
01:27
00:16
00:58
00:10
02:47
00:54
