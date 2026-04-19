Esenyurt'ta intihar ihbarı cinayet çıktı | Video
19 Nisan 2026 | 08:59

İstanbul Esenyurt'ta, intihar ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inceleme sonucu olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hastanede hayatını kaybeden Hasan Yıldız'ı(44) silahla vurduğu belirlenen oğlu Şenol Yıldız(25) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

BABASINI VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanda ve dairede inceleme yaptı. Olayın intihar olmadığı, aile içi tartışma sonucu meydana geldiği belirlenirken, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

