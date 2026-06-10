Hatay'da çocuk parkı kundaklandı: Mahalleli tepkili! 10 Haziran 2026 09:38 Hatay'da ilk belirlemelere göre kundaklanan çocuk parkındaki yangında oyun alanı kullanılmaz hale geldi. Oyun parkına geçmişte de zarar verildiğini söyleyen mahalleli ve çocuklar, duruma tepki gösterdiler. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çocuk oyun alanında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği oyun alanındaki oyuncaklar kullanılmaz hale geldi. Vatandaşların fark ettiği yangın kısa sürede çevrede endişeye neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlendi. Yangının ardından parkta bulunan oyun gruplarının kullanılmaz hale gelmesiyle parkın yarısı kaldırıldı. Çocukların can güvenliği için mahalle sakinleri, tepki göstererek benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istendi. Mahalleli daha önce de aynı parkın kundaklandığını belirtti. Yangının çıkış sebebinin ilk belirlemelere göre kundaklama olduğu tahmin edilirken, olayın kasıtlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Parkta oluşan hasarın boyutu günün ilk ışıklarıyla daha net ortaya çıkarken, çocuklarını her gün parka getiren 2 çocuk annesi Nimet Tümkaya sorumluların tespit edilmesini Arsuz Belediyesi'nden talep etti.

Okuldan sonra parka her gün oynamaya gelen ilkokul öğrencileri Asel Akça (8) ve Eylül Horoz (9) ise, "Parkı böyle görmekten çok üzgünüm, artık arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum. Eskiden burada kaydırak vardı, yandı ben de çok üzüldüm" dedi.



"2-3 hafta içerisinde eskisinden çok daha güzel yapacağız"

Konu ile alakalı yaptığı basın açıklamasında Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, "Maalesef ki pazar akşamı saat on, on buçuk civarlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından üzülerek söylüyorum ki çocuklarımızın enerjisini boşalttığı anne babanın huzurla çocuğunu bu parka emanet ettiği bir alanda yangın çıkartıldı. İtfaiye ekiplerimiz derhal olayın üstesinden geldi ama emniyet güçlerimiz de konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda faili bulunacak. Ama asıl olan şey; burada çocuklarımız böyle hoş olmayan bir durumla karşılaştığında özellikle deprem, pandemi derken bir de böyle çocuklarımızın bu olayla bilinç altında travma oluşturacak şekilde hiç hoş olmayan bir olayın cereyan etmesi bizleri çok üzdü. Tabii ki çocuklarımızın üzüntüsüne çok üzüldük ama biz en kısa zamanda bu çocukların hafızasında yer eden olumsuz izleri sileceğiz. İki üç hafta içerisinde eskisinden çok daha güzel bir park yapacağız ve artık kamerayla yirmi dört saat gözetim altında tutacağız parkımızı. Çocuklarımızın o cıvıltısını hepimiz yüreğimizde hissedeceğiz. Çocuklarımız üzülmesin. Çok daha güzel bir park, çok daha eğlenecekleri bir park inşa edeceğiz buraya" diye konuştu.



"Rica ediyoruz, lütfen yapmasınlar artık"

Çocuklarının parkın yanmasından çok etkilendiğini dile getiren Nimet Tümkaya, "Çocuklarımız bu alanda oynuyorlardı. Daha önce de yakılmış park, yakın bir zamanda geldiğimizde salıncaklarımız yakılmıştı. Teker teker yaktılar. Daha sonra gerekli yerlere söyledik, değiştirdiler. Bir gece bir baktık, park yine yanmış. Çocuklar çok etkilendi zaten ve hepsi diyorlar ki 'park mı yandı?' Küçüklerimiz de çok etkilendi ve çok üzüldük. Çocuk sesiyle bir mahalle şenlenir. Çocuklara yapılan bu haksızlık çok yanlıştır. Gerekli şeyleri yapacaklarını söylüyor başkanımız, bekliyoruz şu anda. Benim iki tane ikizlerim var. İkisi de 2 buçuk yaşında, sosyal alanımız olmadığı için biz günümüzün çoğunu parkta geçiriyoruz. 4'ten saat 6'ya kadar. Şu an parkta hiçbir şekilde vakit geçiremiyorlar, 3 gündür çok sıkılıyorlar. Üzüldüler psikolojik olarak, bakıp sürekli diyorlar ki 'anne burası yanmış, anne burası da yanmış.' Bununla alakalı gerekli yerlere bildirimde bulunduk, inşallah bir daha bunu yapan arkadaş yapmaz. Rica ediyoruz, lütfen yapmasınlar artık" dedi.