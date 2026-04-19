Video Yaşam Hatay'da kötü kokular gelen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretimi kamerada | Video
Hatay'da kötü kokular gelen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretimi kamerada | Video

Hatay'da kötü kokular gelen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretimi kamerada | Video

19 Nisan 2026 | 09:20

Hatay'da tebligat dağıtan zabıta ekiplerinin kötü kokuyu fark ederek girdikleri evin lokum ve cezerye üretilen kaçak imalathane olduğu ortaya çıktı. Mide bulandıran şartlarda üretilen lokum ve cezerye ekipler tarafından imha edildi ve cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.

Kırıkhan'da yıkım kararları kapsamında gerçekleştirilen tahliye tebligatı sırasında, bir evden kötü kokular geldiğini fark eden zabıta ekipleri eve girmek istedi. Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin kaçak lokum ve cezerye üretilen bir imalathane olduğu ortaya çıktı. Ekiplerinin yaptığı incelemelerde; imalathanenin herhangi bir yasal izin ve denetime tabi olmaksızın, hijyen standartlarının dışında üretim gerçekleştirildiği belirlenirken, üretim şartlarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler tarafından derhal işlem başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında, kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye türü ürünler imha edilirken, işletmeye yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca ilgili iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

