Şişli’de ölü bulunan şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Video

19 Nisan 2026 | 08:11

İstanbul Şişli’de metruk binada ölü bulunan Ali Karadağ’ın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ekiplerin yaptığı inceleme üzerine başında kan izi bulunan Karadağ’ın ölümü ‘şüpheli’ olarak raporlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta metruk bir gecekonduda hurdacılık yapan Ali Karadağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminde Karadağ'ın kafasında kan izleri tespit edildi. Öte yandan maktulün ölümünü kayıtlara 'şüpheli' olarak geçti. Yapılan incelemelerde ayrıca şahsın, baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izlerine rastlandı.


15 suç kaydı ortaya çıktı
Olayla ilgili yürütülen ilk soruşturmada Karadağ'ın, 'uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve satmak' ile 'hırsızlık' suçlarından emniyette toplam 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA