Sivas’ta otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı | Video

Sivas'ta otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı | 18 Nisan 2026 | 16:55

Edinilen bilgiye olay, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki 11 DT 766 plakalı Volkswagen marka otomobil, İmranlı ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, İMAYKUD ve İmranlı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü İ.Ö. sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edilirken yolcular K.Ö. ve M.M.Ö.de tedbir amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.