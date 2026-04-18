Video Yaşam Bursa'da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video
18 Nisan 2026 | 11:25

Bursa'da otobüs ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması, şüphelinin eline aldığı balta ile tehdit savurmasıyla büyüdü. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken şahsın yakalanması için polis araştırma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün 18.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.
.
Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA