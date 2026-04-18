Narin cinayetinde 17 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı | Video

18 Nisan 2026 | 15:18

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, duruşma günü adliye çevresinde yapılan aramada aracında ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:27
İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2026 | 14:01
Zonguldak’ta feci olay kamerada: Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti! | Video 00:16
Zonguldak'ta feci olay kamerada: Kamyonun çarptığı genç kız hayatını kaybetti! | Video 18.04.2026 | 12:51
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 00:58
13 ilde eş zamanlı yasadışı bahis operasyon: 71 gözaltı, 53 tutuklama | Video 18.04.2026 | 12:36
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 00:10
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İznik’te yakalandı | Video 18.04.2026 | 12:36
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 02:47
Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 11:47
Bursa’da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 00:54
Bursa'da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü! | Video 18.04.2026 | 11:22
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 00:48
Köprü bariyerlerine çarparak parçalanan otomobilde sürücü hayatını kaybetti | Video 18.04.2026 | 10:40
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 02:57
7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı | Video 18.04.2026 | 11:13
Beyoğlu’nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 06:35
Beyoğlu'nda 5 kişinin yaralandığı dolmuş kazası kamerada | Video 18.04.2026 | 10:44
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 00:37
Camdan çıkarak korkulukta gezinen çocuk, yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:34
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 01:37
Şiddetli fırtınanın tırda taşınan konteyneri uçurduğu anlar kamerada | Video 18.04.2026 | 09:03
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 00:49
Husumet kavgası dehşete dönüştü: Bafra’da şişler konuştu, 3 yaralı | Video 18.04.2026 | 08:58
Uzman isimlerden çocuklarda şiddet eğilimine karşı çağrı! | Video 01:38
Uzman isimlerden çocuklarda şiddet eğilimine karşı çağrı! | Video 17.04.2026 | 16:42
Bir garip kaza kamerada: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı | Video 01:10
Bir garip kaza kamerada: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı | Video 17.04.2026 | 15:40
Tefecilik iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:31
Tefecilik iddiasıyla yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 17.04.2026 | 14:47
Beyoğlu’nda yürürken yankesicilik ile telefon çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 00:16
Beyoğlu’nda yürürken yankesicilik ile telefon çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 17.04.2026 | 12:23
İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı | Video 01:14
İstanbul'da 7 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı | Video 17.04.2026 | 13:39
Diyarbakır’da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 01:17
Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 17.04.2026 | 12:17
Samsun’da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 01:30
Samsun'da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 12:04

