Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video
18 Nisan 2026 | 13:04

Hatay’da kuvvetli fırtınanın uçurduğu çatının park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin yağışlı hava ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Sahil ilçeleri olan; İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Payas ve Dörtyol'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar kendini gösteren kuvvetli fırtına çevreye zarar verdi. Arsuz ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde etkili olan fırtına apartmanın çatısını uçurdu. Uçan çatı park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi. Çatının uçarak araçlara zarar verdiği anlarsa an be an kameraya yansıdı.

'Kızım gibi bakıyordum' dediği aracı çatının uçmasıyla zarar gören Yunus Emre Batıayaz, "Rüzgardan dolayı çatı uçtu ve aracıma zarar verdi. Telaşla aşağı indik, şu an perti çıktı ve maddi büyük bir zararınız var. Ayrıyeten can kaybımız da olabilirdi. Sadece benim arabam değil, üç dört araba birlikte gitti. Bu arabanın dün alıcısı çıkmıştı, müşterisi çıktı. Ben de satmak istemedim ve şu an arabam bu halde. Kızım gibi bakıyordum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şikayetçi olduk, tutanak tutuldu. Mahkeme yoluyla ilerleyeceğiz, Hüseyin bey geldi hemen apartman sahibi ve masrafları karşılayacağını söyledi.

