Fırtınanın uçurduğu çatı araçlara zarar verdi: O anlar kamerada | Video
18 Nisan 2026 | 13:04
Hatay’da kuvvetli fırtınanın uçurduğu çatının park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'Kızım gibi bakıyordum' dediği aracı çatının uçmasıyla zarar gören Yunus Emre Batıayaz, "Rüzgardan dolayı çatı uçtu ve aracıma zarar verdi. Telaşla aşağı indik, şu an perti çıktı ve maddi büyük bir zararınız var. Ayrıyeten can kaybımız da olabilirdi. Sadece benim arabam değil, üç dört araba birlikte gitti. Bu arabanın dün alıcısı çıkmıştı, müşterisi çıktı. Ben de satmak istemedim ve şu an arabam bu halde. Kızım gibi bakıyordum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şikayetçi olduk, tutanak tutuldu. Mahkeme yoluyla ilerleyeceğiz, Hüseyin bey geldi hemen apartman sahibi ve masrafları karşılayacağını söyledi.
