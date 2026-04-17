Video Yaşam Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video
Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video

Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video

17 Nisan 2026 | 12:25

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil tren ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tren geçişi öncesi barikatların indiği bölgede hızla ilerleyen bir otomobil, görevlinin yavaşlaması uyarısına rağmen bölgeden geçen trenle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 01:17
Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 17.04.2026 | 12:17
Samsun’da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 01:30
Samsun'da narkotik operasyonları: 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 12:04
MİT’ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 01:50
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 12 kişi gözaltında | Video 17.04.2026 | 11:00
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 01:08
Kendini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının altınlarını alan 2 şüpheli yakalandı | Video 17.04.2026 | 11:42
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 02:34
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı | Video 17.04.2026 | 10:20
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 01:37
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklu cezaevine sevk edildi | Video 17.04.2026 | 09:40
Kır çiçeklerinden yoğurt yapılır mı? İşte yörüklerin yoğurt mayalama sırrı! | Video 00:58
Kır çiçeklerinden yoğurt yapılır mı? İşte yörüklerin yoğurt mayalama sırrı! | Video 17.04.2026 | 09:17
Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video 04:19
Maskot kedi yavrularını okula emanet etti: İşte duygulandıran an! | Video 17.04.2026 | 09:01
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı | Video 00:56
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı | Video 17.04.2026 | 08:25
Şişli’de genç kıza çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı! | Video 02:22
Şişli'de genç kıza çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı! | Video 17.04.2026 | 08:21
Erzincan’da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 00:57
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü | Video 17.04.2026 | 08:21
Diyarbakır’da panik anları: Pompalı tüfekle yürüyen kişi gözaltına alındı! İşte o anlar | Video 00:55
Diyarbakır'da panik anları: Pompalı tüfekle yürüyen kişi gözaltına alındı! İşte o anlar | Video 16.04.2026 | 16:53
Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi | Video 00:56
Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzük ele geçirildi | Video 16.04.2026 | 16:12
SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli’nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla böyle atış talimi yapmış... | Video 01:03
SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Babasıyla böyle atış talimi yapmış... | Video 16.04.2026 | 15:25
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 01:24
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video 16.04.2026 | 15:04
Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan’ın mobese görüntüleri! | Video 13:37
Gülistan Doku soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte faillerle, Gülistan'ın mobese görüntüleri! | Video 16.04.2026 | 14:19
Interpol tarafından ’Kırmızı Bültenle’ aranan altın kaçakçısı İstanbul’da yakalandı | Video 00:28
Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı | Video 16.04.2026 | 14:11
Çorlu’da müstakil evin terasında yangın | Video 01:43
Çorlu'da müstakil evin terasında yangın | Video 16.04.2026 | 12:58
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16:51
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 16.04.2026 | 12:34
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:46
Artvin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı | Video 16.04.2026 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA