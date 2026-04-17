Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil tren ile çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 17 Nisan 2026 | 12:25 Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil tren ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tren geçişi öncesi barikatların indiği bölgede hızla ilerleyen bir otomobil, görevlinin yavaşlaması uyarısına rağmen bölgeden geçen trenle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.