Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu! Kovalamaca anları kamerada | Video

16 Nisan 2026 | 16:06

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırımdan ilerleyen ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen şahsa ve motosikletin ruhsat sahibine yaklaşık 500 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletin üzerindeki 2 şahsın durumundan şüphelenen Motosikletli Polis Timi ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Motosikletli şahıslar polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, motosiklette yolcu konumunda bulunan şahıs motosikletten inerek uzaklaştı. Motosiklet ile kaldırımdan ilerleyerek yayaları tehlikeye sokarak korku dolu anlar yaşatan sürücü ise yaşanan kovalamaca sonucu Batı Gazi Bulvarı üzerinde durduruldu. Motosikletten inen şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların yaşlarının küçük olduğu ve motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı için kaçtığı tespit edildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucu motorun plakasının 09 ATN 657 olduğu ve motosiklette takılı olmadığı belirlendi. Otoparka çektirilen motosikletin sürücüsüne ve ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplamda yaklaşık 500 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosiklette 3 ay süre ile trafikten men edildi. Yaşı küçük şahıslar da polis aracına alınarak ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldü.

Motosikletli şahsın polis ekiplerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Anbean kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde polis ekiplerinin motosikleti kovalaması ve motosiklet sürücüsünün yaya güvenliğini tehlikeye atarak kaldırımdan ilerlemesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
