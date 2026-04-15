Masanın üstüne çıkıp vitrindeki telefonları alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 15 Nisan 2026 | 16:22 Diyarbakır'da bir çocuk, girdiği telefoncu dükkanında, masanın üzerine çıkıp vitrinde bulunan 2 telefonu çaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk, cep telefonu dükkanına girdi. Boyu yetmediği için masanın üstüne çıkan çocuk, vitrinde bulunan 2 telefonu pantolonunun içine gizleyerek dükkandan ayrıldı. O anlar, dükkanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.