SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta dehşet! 8. Sınıf öğrencisi 5 silah 7 şarjörle okulu bastı! 4 ölü, 20 yaralı | Video

15 Nisan 2026 | 15:06

Son dakika haberi: Şanlıurfa Siverek'te dün yaşanan pompalı dehşetin ardından bu kez Kahramanmaraş'ta silah sesleri yükseldi. Bir ortaokulda silahlı saldırı yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, feci olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını söyledi. Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 5 silah 7 şarjörle okulu basan 8. Sınıf öğrencisinin eski emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.