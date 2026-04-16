Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
16 Nisan 2026 | 08:28
Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Polis operasyonlarda ev iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve bin 128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin euro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyuldu.
287 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
