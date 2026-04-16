Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli adliyeye sevk edildi
16 Nisan 2026 | 08:28

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda aralarında 8 kadının da olduğu 287 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Polis operasyonlarda ev iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve bin 128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin euro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyuldu.

287 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA