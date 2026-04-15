Video Yaşam Eyüpsultan'da 300 bin Euro haraç isteyip oto galeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı | Video
Eyüpsultan'da 300 bin Euro haraç isteyip oto galeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı | Video

Eyüpsultan'da 300 bin Euro haraç isteyip oto galeri kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı | Video

15.04.2026 | 09:40

Göktürk'te galeri sahibinin önce evinin önündeki otomobilini daha sonra iş yerindeki araçlarını kurşunlayarak 300 bin Euro haraç istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü üyesi 1'i çocuk 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Eyüpsultan Göktürk'te Mithatpaşa mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda bulunan bir galeride 4 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda motosikletli 2 şüpheli, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. Galeride bulunan 2 otomobile toplam 7 mermi isabet etti. Polise başvuran iş yeri sahibi 3 Mart Salı günü evinin önündeki otomobilin de kurşunlandığını, tehditte bulunan kişilerin kendisinden 300 bin Euro haraç istediklerini söyledi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olay yerine motosikletle gelen şüphelileri takibe aldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin K.Y.(21), E.A.(31) ile S.Ö. (16) olduğu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yaşı küçük olan S.Ö. işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY