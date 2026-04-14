Evlenme teklifini reddeden komşusunu öldürmüştü! O kadının cezası belli oldu | Video

14.04.2026 | 15:07

Kayseri'de evlenme teklifini reddettiği için eski komşusunu tabanca ile vuran kadının cezası belli oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri'de evlenme teklifini kabul etmeyen eski komşusunu parkta tabanca ile vurduktan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan S.S., karar duruşmasında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık S.S. ve avukatı ile F.A.'nın avukatı katıldı. Olayda yaralanan F.A.'nın avukatı sanığın hiçbir iddiasını ispatlayamadığını belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada savunmasını yapan S.S. ise F.A. ile bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadıklarını, F.A.'nın kendisinin videolarını çekerek, internete yüklediğini belirtti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti S.S.'nin öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY