SON DAKİKA: Şanlıurfa'da lisede pompalı saldırı! Okula giren öğrenci dehşet saçtı: Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... | Video

14.04.2026 | 10:48

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen ismi belirlenmeyen öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı. Saldırganın intihar ettiği belirtilirken 7 öğrenci ve bir öğretmen yaralandı.