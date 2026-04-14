Diyarbakır'da 2 öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarında | Video 14.04.2026 | 16:22 Diyarbakır'ın Ergani ilçesince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 2 öğrenciye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Ergani ilçesi hastane bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 ES 141 plakalı Tofaş Şahin marka araç sürücüsü Muhammet S., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen öğrenciler A.K. (17) ve Ç.Ü.'ye (10) çarptı. Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken A.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.