Direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarpıp takla attı! O anlar kamerada | Video 14.04.2026 | 13:00 İstanbul Büyükçekmece'de süratli şekilde yokuş aşağı ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçla önce kaldırımdaki aydınlatma direği çarpan sürücü, ardından takla atarak durabildi. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı süratli şekilde ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan araç elektrik direğini devirirken, ardından ise takla atarak metrelerce sürüklendi. O sırada yoldan geçen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araçtan çıkarılan sürücünün yaralanarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.