Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.04.2026 | 08:35

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı 'suflör' operasyonuyla, internet siteleri üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı yapacaklarını bildirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mağdurları ikna etmek için telefonda her yolu denedikleri, yanlarındaki diğer dolandırıcıların da arkadan "sufle" vererek konuşmaları yönlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, suç şebekesinin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.