Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu: 2 yaralı | Video

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu: 2 yaralı | 13.04.2026 | 13:31

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Burdur kara yolu Erenardıç Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin A. idaresindeki 74 AAC 218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada otomobil sürücüsü S.A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Safiye A. araç içerisindeki sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.