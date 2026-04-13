Son dakika... Antalya Demre'deki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2026 | 12:06 Son dakika haberleri... Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında bu sabah 5 dakika arayla meydana gelen 3.5 ve 4.7 büyüklüğünde deprem anı, işyeri güvenlik kameralarına yansıdı yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Demre ilçesi açıklarında bu sabah 08:43'de 3.5 ve 08:48'de 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 26.05 kilometre derinliğinde, 4.7 büyüklüğündeki deprem ise 16.17 km derinliğinde gerçekleşti.Öte yandan deprem anı işyeri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerinde depremi hisseden vatandaşların dışarıya kaçtıkları, işyerindeki malzemeler ile lambaların sallandığı görüldü. Depremin ardından Antalya Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Antalya'nın Batı ilçelerinde hissedilen depremden kaynaklı olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.