Antalya'da inşaat demirlerinin otomobile ok gibi saplanma anı kamerada | Video

13.04.2026 | 11:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekici üzerindeki inşaat demirlerinin otomobilin ön camından içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada büyük şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Demokrasi Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyon, Mithatpaşa Kavşağı'na geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S.D.'nin kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camından içeri girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A.'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S.D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarına sarılıp görüntü çekme yarışına girdikleri gözlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY