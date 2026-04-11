7 ayda 15 kilo verdi! Değişimiyle takdirleri topladı | Video
11.04.2026 | 15:28
Yalova’da yaşayan 3 çocuk babası Emrah Bozkuş, sağlık sorunları nedeniyle kilo verme kararı aldı. Bozkuş, bu süreçte Sağlıklı Hayat Merkezi’nin desteğiyle 7 ayda 15 kilo verdi. Daha aktif bir yaşama kavuşan Bozkuş, doğru beslenmeyle hayatının değiştiğini söyledi.
Yaklaşık 6-7 ayda 84,5 kilodan 69 kiloya düşen Bozkuş, "Daha hafifim, daha hareketliyim. Önceden yürümekte zorlanıyordum, şimdi ise çocuklarımla daha rahat vakit geçirebiliyorum" dedi.
Kilo verme sürecini düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Bozkuş, "İlk aylarda 4-5 kilo, sonrasında ay ay 3-4 kilo vererek ilerledim. Hedefim 60 kiloya ulaşmak. Doktorum da biraz daha vermem gerektiğini söylüyor" diye konuştu.
Doğru beslenmeyi burada öğrendiğini vurgulayan Bozkuş, "Ne zaman, ne şekilde yememiz gerektiğini öğrendik. Bu işi doğru beslenmeyle çözdük. Çevremden de 'çok değişmişsin, daha enerjik olmuşsun' gibi geri dönüşler alıyorum. Bu da beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.
Sağlıklı Hayat Merkezi'ni herkese tavsiye eden Bozkuş'un azmi, çevresindekilerin de takdirini topladı.
Mesai arkadaşı Recep Baynaz ise Bozkuş'un değişimine dikkat çekerek, "Çok azimli bir arkadaş. Bu kadar kilo verdiğine insanın inanası gelmiyor" dedi.
Giresun’dan Sinop’a gelen aile otomobille tarlaya uçtu: 5 yaralı | Video 11.04.2026 | 14:23
01:38
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 11.04.2026 | 13:47
04:08
Kars’ta sarıçam ormanları beyaza büründü | Video 11.04.2026 | 12:56
03:03
00:44
Bayındır’da 3 polisi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 11.04.2026 | 12:04
01:05
00:46
Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası kavga kamerada | Video 11.04.2026 | 11:28
01:05
00:44
01:28
01:01
Ordu'da sabun paketleme ve oto parça yalanıyla 21 milyonluk vurgun | Video 11.04.2026 | 09:39
00:15
03:47
03:48
01:26
Sakarya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı | Video 11.04.2026 | 08:52
02:56
Çekmeköy'de zincirleme kaza; 1 ağır 4 yaralı! | Video 10.04.2026 | 16:41
02:29
00:31
Tartıştıkları okul arkadaşlarını böyle darbettiler! | Video 10.04.2026 | 16:17