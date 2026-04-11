7 ayda 15 kilo verdi! Değişimiyle takdirleri topladı | Video

11.04.2026 | 15:28

Yalova’da yaşayan 3 çocuk babası Emrah Bozkuş, sağlık sorunları nedeniyle kilo verme kararı aldı. Bozkuş, bu süreçte Sağlıklı Hayat Merkezi’nin desteğiyle 7 ayda 15 kilo verdi. Daha aktif bir yaşama kavuşan Bozkuş, doğru beslenmeyle hayatının değiştiğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Sağlık Müdürlüğü'nde temizlik personeli olarak görev yapan Bozkuş, Yalova Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak kısa sürede önemli bir değişim yaşadı. Ayağındaki sağlık problemi nedeniyle ortopedi doktorunun kilo vermesini önermesi üzerine harekete geçen Bozkuş, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen desteği almaya başladı. Diyetisyenin ücretsiz hizmet verildiğini duyduktan sonra başvurduğunu belirten Bozkuş, sürecin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6-7 ayda 84,5 kilodan 69 kiloya düşen Bozkuş, "Daha hafifim, daha hareketliyim. Önceden yürümekte zorlanıyordum, şimdi ise çocuklarımla daha rahat vakit geçirebiliyorum" dedi.

Kilo verme sürecini düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Bozkuş, "İlk aylarda 4-5 kilo, sonrasında ay ay 3-4 kilo vererek ilerledim. Hedefim 60 kiloya ulaşmak. Doktorum da biraz daha vermem gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

Doğru beslenmeyi burada öğrendiğini vurgulayan Bozkuş, "Ne zaman, ne şekilde yememiz gerektiğini öğrendik. Bu işi doğru beslenmeyle çözdük. Çevremden de 'çok değişmişsin, daha enerjik olmuşsun' gibi geri dönüşler alıyorum. Bu da beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezi'ni herkese tavsiye eden Bozkuş'un azmi, çevresindekilerin de takdirini topladı.

Mesai arkadaşı Recep Baynaz ise Bozkuş'un değişimine dikkat çekerek, "Çok azimli bir arkadaş. Bu kadar kilo verdiğine insanın inanası gelmiyor" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY