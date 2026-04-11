Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 11.04.2026 | 13:47 Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 adrese özel harekat ve drone destekli operasyon düzenlendi.Operasyonda 6 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, narkotik köpeği "Jardi" ile yapılan aramalarda 144 adet sentetik ecza ile 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapılan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.