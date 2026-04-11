Hatay'da 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası kavga kamerada | Video 11.04.2026 | 11:28 Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

İcadiye Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde giden 2 araca, ardından da elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cep telefonuyla kaydedilen kavgaya müdahale eden jandarma tarafları ayırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.