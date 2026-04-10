Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı! | Video 10.04.2026 | 13:08 Arnavutköy'de etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarak birbirine çarptı. 34 MVG 635, 34 GEN 175 ve 34 RYN 99 plakalı araçların karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi.Kaza nedeniyle otoyolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.