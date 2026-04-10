Sandalyeyle kendini savundu, bıçaklanmaktan kurtulamadı! Dehşet anları anbean kamerada | Video 10.04.2026 | 11:40 Adana'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında sandalye ile korumaya çalışan kişi yaralanmaktan kurtarılamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Karataş İlçesinde, G.Ü. ve T.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasından G.Ü., bıçakla T.K.'ya saldırmaya başladı.T.K., bulduğu bir sandalyeye alarak kendisini korumaya çalıştı. Ancak buna rağmen kolundan bıçaklandı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.G.Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından G.Ü., serbest bırakıldı.