Video Yaşam 60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video

60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video

10.04.2026 | 09:34

Adana’da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Osmaniye'den Adana'daki kızını ziyaret etmek için gelen 60 yaşındaki Halil İbrahim Topuz, toplu taşıma aracına bindi. Ulaşım kartı kullandığı sırada sürücünün manevra yapması sonucu kapının açık olması nedeniyle dengesini kaybeden Topuz, araçtan yola düştü. Topuz düşerken kapının da kapandığı görüldü.

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, yere düşerken başını çarpan Topuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kazayı gören iş yeri sahibi Mehmet Yılmaz, bir anda dışarıdan gelen sesi duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda yaşlı bir adamın yerde yattığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimizde dolmuştan düştüğünü fark ettik" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 01:52
60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video 10.04.2026 | 09:34
Ankara’da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 02:57
Ankara'da kumarhane operasyonu: 28 gözaltı | Video 10.04.2026 | 08:23
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 02:37
Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi! Kim Milyoner Olmak İster’de öyle bir soruda elendi ki! 10.04.2026 | 00:10
Lunaparkta, ’Sıfır yer çekimi’ adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 00:18
Lunaparkta, 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırladığı anlar kamerada 09.04.2026 | 20:11
Beşiktaş’ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu’na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 01:21
Beşiktaş'ta galerisini yağmalayıp villasını kurşunlamışlardı: Selçuk Kürkoğlu'na saldıran 11 kişi gözaltında! | Video 09.04.2026 | 16:16
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 00:15
Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 09.04.2026 | 16:06
Sancaktepe’de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:10
Sancaktepe'de sosyal medyadan uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 09.04.2026 | 15:29
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 00:54
Samsun'da narkotikten peş peşe operasyon: 8 gözaltı | Video 09.04.2026 | 15:25
Zeytinburnu’nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 01:06
Zeytinburnu'nda tekstil atölyesindeki yangın paniğe yol açtı | Video 09.04.2026 | 14:43
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 00:27
Markette poşet kavgası! Kadın kasiyer böyle darbedildi | Video 09.04.2026 | 14:42
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 03:15
Eski eşini yumruklayıp taşla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı | Video 09.04.2026 | 14:07
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 00:22
SON DAKİKA: Yusuf Güney gözaltına alındı! Uyuşturucu etken maddeyi özendirici açıklamalar yapmıştı... | Video 09.04.2026 | 13:53
TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı | Video 09.04.2026 | 13:42
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı | Video 09.04.2026 | 12:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 02:06
15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video 09.04.2026 | 11:57
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 01:10
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon; binlerce sikke ve onlarca eser ele geçirildi | Video 09.04.2026 | 11:17
Kocaeli’de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 01:40
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu | Video 09.04.2026 | 10:54
Antalya’da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video 01:05
Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza: 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı | Video 09.04.2026 | 10:37
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Burak Deniz, Norm Ender dahil 14 kişiye gözaltı kararı | Video 01:53
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Somer Sivrioğlu, Burak Deniz, Norm Ender dahil 14 kişiye gözaltı kararı | Video 09.04.2026 | 09:50
Sarıyer’de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı | Video 00:40
Sarıyer'de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı | Video 09.04.2026 | 09:32

