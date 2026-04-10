60 yaşındaki adam, kapısı açık olan toplu taşıma aracından böyle düştü! | Video
10.04.2026 | 09:34
Adana’da bir kişi, toplu taşıma aracının açık kapısından düşerek ağır yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, yere düşerken başını çarpan Topuz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kazayı gören iş yeri sahibi Mehmet Yılmaz, bir anda dışarıdan gelen sesi duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda yaşlı bir adamın yerde yattığını gördük. Hemen yardıma koştuk. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimizde dolmuştan düştüğünü fark ettik" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
02:57
02:37
00:18
01:21
00:15
00:10
00:54
01:06
00:27
03:15
00:22
01:12
00:49
02:06
01:10
01:40
01:05
01:53
00:40
