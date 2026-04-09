Hakkınızda terör soruşturması var yalanına 2.1 milyon kaptırdılar | Video 09.04.2026 | 16:06 İstanbul Esenyurt’ta aynı gün içerisinde iki yaşlı kadını arayıp 2 milyon 140 bin lira dolandıran şüphelilerden 25 yaşındaki R.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yaşlı kadınlara kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp hakkınızda soruşturma var diyerek kandırdığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta 18 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 75 yaşındaki ev hanımı A.G.'nin telefonu çaldı. Yaşlı kadın telefonu açtığında, karşısındaki kişi kendisini polis olarak tanıttı. 'Hakkınızda terör örgütü soruşturması var ancak biz sizin masum birisi olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden operasyon sırasında evinizde değerli ürün ziynet eşyası ve para var ise bize teslim etmeniz lazım. Operasyon sonrası o parayı tekrar size iade edeceğiz' dedi. Bu sözlere inanan yaşlı kadın telefondaki kişinin yönlendirmesiyle evine gelen şüpheliyi 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle teslim etti. Şüpheli altınları alıp kaçtı.

ÇOCUKLARI GELİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Aynı şüpheli yine 18 Mart günü bu kez 76 yaşındaki yine ev hanımı olan H.H.'yi telefonla aradı. Bu kez kendini savcı olarak tanıtıp benzer yalanları söyledi. Yaşlı kadın telefondaki şahsın yönlendirmesiyle eve gelen şüpheliye 140 bin lirayı elleriyle teslim etti. Bir süre sonra eve çocukları gelince ikisi de dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

40 KAYDI OLAN ELDENCİ YAKALANDI

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Parayı evlere gidip alana şüpheli olduğu belirlenen 25 yaşındaki R.A. gözaltına alındı. 6 Nisan günü gözaltına alınan ve 40 ayrı kaydı bulunan eldenci R.A Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.