15 yaşındaki tetikçi, PVC ustasını öldürmeye konumla gitmiş! | Video

Adana'da öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in (39) cinayet şüphelileri H.H. (15) ve L.A.'nın (15), olay yerine Google konum özelliğini kullanarak gittiği ortaya çıktı. Şüphelilerden H.H., ifadesinde, "M.S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim" dedi.

Olay, 3 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. H.H. arkadaşı L.A.'nın kullandığı motosikletle PVC ustası Yusuf Çelik'in iş yerine gitti. L.A. dışarıda beklerken içeri giren H.H., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Başından vurulan Yusuf Çelik hayatını kaybederken, şüpheliler ise kaçtı. Bir süre sonra polise teslim olan L.A. ile H.H. tutuklandı.

Soruşturmada H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese, kendilerine gönderilen Google haritalar konumuyla gittiği ortaya çıktı. Önceki ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini belirten H.H., savcılıktaki ifadesinde ise cinayete M.S.A.'nın azmettirdiğini öne sürdü. Çelik'i tanımadığını anlatan H.H., "Yakın zamanda tanıştığım M.S.A., aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim. Sanal medyadan Çelik'in fotoğrafını gösterip, iş yerinin adresini de konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, 'Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride 2 kişi vardı, elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı ancak mermi Yusuf'a isabet etti. M.S.A. bize 'Gidip, teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım" dedi.

Motosikleti kullanan L.A. ise birini öldüreceklerinden haberinin olmadığını öne sürerek, "M.S.A. ile bir hafta önce tanıştık. Bana 'Motosiklet kullanmayı biliyor musun?' diye sordu. Bildiğimi söyleyince, 'H.H.'yi bir yere bırakacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne gelen H.H.'yi, motosikletle adrese götürdüm. H.H. motosikletten inip, 'Bekle, birazdan geliyorum' dedi. Bir süre sonra silah sesi duydum. Daha sonra H.H. gelip, motosikletin arkasına bindi ve olay yerinden ayrıldık. Birini öldüreceğini bilmiyordum" diye konuştu. Öte yandan polisin, azmettirici olduğu iddia edilen M.S.A.'yı yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bu arada öldürülen Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik ise cinayeti husumetli oldukları boşanma aşamasındaki görümcesinin eşinin ailesinin azmettirdiğini iddia etmişti.