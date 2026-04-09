Sarıyer'de kız yurduna gizlice giren şahıs yakalandı | Video 09.04.2026 | 09:32 İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan kız yurdunun çamaşırhanesine gizlice giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan M.K.(28) isimli şüpheli şahsı, yapılan çalışmalar sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şüphelinin, yurdun çamaşırhanesine nasıl girdiği konusunda inceleme başlatıldı. Suç kaydı olan şüpheli hakkında kayıp kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından adli makamlara sevk edilecek.