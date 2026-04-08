Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video
08.04.2026 | 11:05
Bursa’da narkotik polisi, bir çekicinin gizli bölmelerine zulalanmış yaklaşık 17 kilogram uyuşturucuya el koydu. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.Uyuşturucunun bir kısmı bir çekiciye zulalanmış halde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
