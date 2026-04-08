Video Yaşam Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video

Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video

08.04.2026 | 11:05

Bursa’da narkotik polisi, bir çekicinin gizli bölmelerine zulalanmış yaklaşık 17 kilogram uyuşturucuya el koydu. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda A.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.Uyuşturucunun bir kısmı bir çekiciye zulalanmış halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve İ.T., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
