TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28 Konya'nın Ilgın ilçesinde TIR'ın, çarptığı otomobil sürücüsü Pervil Ulu (30) yaşamını yitirdi. TIR'ın otomobili metrelerce sürükleme anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın İlçesi Köprülü Üst Geçitte meydana geldi. İsmail K. (25) yönetimindeki TIR, iddiaya göre yola aniden çıkan Pervil Ulu'nun kullandığı otomobile çarptı. TIR, çarpmanın etkisiyle otomobili, metrelerce sürükledi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Pervil Ulu'nun öldüğünü belirledi. Ulu'nun cansız bedeni otopsi için Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü İsmail K. de gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.