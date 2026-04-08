Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video

08.04.2026 | 08:50

Samsun'un Atakum ilçesinde adres sorma bahanesiyle durdurduğu S.H.’nin (55) boynundaki altın zinciri çalan şüpheli U.K. (43), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, 1 Nisan 2026 günü saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesinde meydana geldi. U.K. (43), adres sorma bahanesiyle S.H.'yi durdurdu. U.K., iddiaya göre yolu tarif eden S.H.'nin boynundaki altın kolyeyi kopartarak kaçtı. Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren U.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı ziynet eşyasını İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

