Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video

08.04.2026 | 12:02

Kahramanmaraş merkezli 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 14 ilde toplam 26 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte "kiralık bungalov" ilanları vererek vatandaşlardan kiralama ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ürün ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 adet flaş bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 27 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
Bursa’da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 01:22
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya’da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 00:53
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ’lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 00:26
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:19
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:46
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59’a kadar düşecek! | Video 03:43
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 02:02
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 00:52
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 01:53
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 07.04.2026 | 10:43

