Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video
08.04.2026 | 12:02
Kahramanmaraş merkezli 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.
Şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte "kiralık bungalov" ilanları vererek vatandaşlardan kiralama ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ürün ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 adet flaş bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 27 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
