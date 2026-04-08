Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02 Kahramanmaraş merkezli 14 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 14 ilde toplam 26 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.Şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte "kiralık bungalov" ilanları vererek vatandaşlardan kiralama ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca "sazan sarmalı" yöntemiyle sahte ürün ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 adet flaş bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.Gözaltına alınan 27 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.