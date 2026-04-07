Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturmada aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın'ın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler jandarma ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan 9 kişi Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.