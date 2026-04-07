Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video

07.04.2026 | 15:01

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak “3 milyon TL destek” paketine başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla verilecek. Projeye dair detayları Kentsel Dönüşüm başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, Sabah TV’ye anlattı.