Video Yaşam Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video

Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı

08.04.2026 | 08:30

Maltepe’de içi çilek kasası yüklü hafif ticari araç, yol kenarında duraklama yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın şoförü sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 34 GC 8095 Peugeot marka hafif ticari araç, yağışla birlikte kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında duraklama yapan 34 LCH 662 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın şoförü araç içinde sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza esnasında D-100 Karayolu üzerinde yoğun trafik oluşurken, kazanın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:46
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59’a kadar düşecek! | Video 03:43
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 02:02
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 00:52
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 01:53
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 07.04.2026 | 10:43
Avcılar’da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 04:35
Avcılar'da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 07.04.2026 | 10:27
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 07.04.2026 | 09:53
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 02:04
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Bursa’da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:47
Bursa'da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.04.2026 | 09:14
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:31
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 00:28
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13

