Video Yaşam İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video

07.04.2026 | 14:24

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 39:58
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video 07.04.2026 | 13:22
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 02:02
Şanlıurfa DEAŞ terör örgütüne operasyon: 36 gözaltı | Video 07.04.2026 | 13:22
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 00:52
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 01:53
SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında! | Video 07.04.2026 | 10:43
Avcılar’da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 04:35
Avcılar'da iş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü! | Video 07.04.2026 | 10:27
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı | Video 07.04.2026 | 09:53
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 02:04
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Bursa’da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:47
Bursa'da eşinin satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.04.2026 | 09:14
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:31
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 00:28
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13
’Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:12
Son dakika... ’Karagümrük çetesine’ operasyon: 28 gözaltı | Video 00:23
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.04.2026 | 08:02
Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 01:19
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 07.04.2026 | 07:57
Bursa’da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 01:40
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 03:18
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman’da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 01:08
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY