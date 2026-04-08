Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37 Bursa'da çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kamyonetle sokağa geldi. Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile Berat C. (14) yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 5 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahıs veya şahıslar olay yerinden kaçtı. Kavgada kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü.Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.