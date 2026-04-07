Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan N.Ö. (34), C.Ö. (30), H.M.Ö. (1) ve S.Ö. (8) dumandan etkilenerek Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.