Tır dorsesindeki hasarlı araçta 2.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Tır dorsesindeki hasarlı araçta 2.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi | 08.04.2026 | 15:16

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erbaa yol uygulama noktasında şüpheli bir tır durduruldu. Narkotik köpeğinin tırın dorsesindeki 8 hasarlı araçtan birine tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın ön konsolundaki gizli zulada 2.7 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili tır sürücüsü E.A., "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.Öte yandan ele geçirilen metamfetaminin Tokat'ta bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.