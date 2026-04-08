Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video
08.04.2026 | 12:07
Samsun'un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kuran şebekeye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 adet casus kulaklık, 1 adet casus kamera, 5 adet SIM kart takılabilir ses kartı, 6 adet cep telefonu ve 1 adet kulaklık pili ele geçirildi.
Olay kapsamında 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
