Video Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video
Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video

08.04.2026 | 14:06

Bolu Dağı Tüneli içerisinde korkunç bir kaza yaşandı. Tünel içerisinde seyir halindeki bir TIR ile otomobilin çarpışması sonucu araç tanınmaz hale geldi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu geçişi üzerindeki Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden Orhan Gümüş idaresindeki çelik boru yüklü tır, önünde seyreden Savaş Y. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil tünel içerisindeki yol kenarındaki beton kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Savaş Y. ile yolcular Adalet Y., Nimet T. ve Halil T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu Dağı Tüneli’nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 08.04.2026 | 14:06
