Kocaeli'de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video

08.04.2026 | 14:19

Gebze'de yaşanan inanılmaz trafik kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bir otomobil, hafif ticari araca ve park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra markete daldı. Sürücünün yaralandığı kazada markette ve araçlarda hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde seyreden Ö.O.U. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki park alanından yola çıkış yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan araç, yol kenarında bulunan bir markete girerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.O.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazanın ardından markette de ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, otomobilin ilk araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu Dağı Tüneli’nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 01:23
Bolu Dağı Tüneli'nde tır dehşeti! Otomobile çarptı: 5 yaralı | Video 08.04.2026 | 14:06
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu’da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 00:51
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem: Kastamonu'da da hissedildi! O anlar kamerada | Video 08.04.2026 | 12:48
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 01:42
Sınavda kopya şebekesine suçüstü operasyon: 5 gözaltı | Video 08.04.2026 | 12:07
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 00:16
Siber dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 12:02
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 01:07
Çekicinin zulasından 16,7 kilogram uyuşturucu çıktı: 2 kişi tutuklandı | Video 08.04.2026 | 11:05
Bursa’da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 01:22
Bursa'da silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk silahla vuruldu! | Video 08.04.2026 | 09:37
Antalya’da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 00:53
Antalya'da 3 yıldızlı otelde yangın paniği! | Video 08.04.2026 | 09:30
4 DEAŞ’lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 00:26
4 DEAŞ'lı silahlı faaliyetlerden gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 09:16
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 00:19
Adres sorma bahanesiyle kolye çalan şüpheli gözaltına alındı | Video 08.04.2026 | 08:50
Maltepe’de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 02:56
Maltepe'de feci kaza! Servis minibüsüne arkadan çarpan araç kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 08.04.2026 | 08:30
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 00:37
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı 07.04.2026 | 19:41
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği verdi | Video 03:12
Ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi | Video 07.04.2026 | 16:38
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:14
TIR, otomobile çarptı: 1 kişi öldü! Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 16:28
Mardin’de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:46
Mardin'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 07.04.2026 | 15:59
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 09:03
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! A Haber teröristlerin kullandığı aracı görüntüledi | Video 07.04.2026 | 15:04
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59’a kadar düşecek! | Video 03:43
Evini yenileyene büyük destek! Faiz oranı 0,59'a kadar düşecek! | Video 07.04.2026 | 15:01
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 01:12
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada İETT otobüsüne kurşun isabet etti! | Video 07.04.2026 | 14:24
Nakliye çetesine İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 03:39
"Nakliye çetesine" İstanbul merkezli 6 ilde operasyon | Video 07.04.2026 | 14:12
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 00:58
İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışma! Ekipler olay yerine böyle hareket etti | Video 07.04.2026 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY