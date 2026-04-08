Kocaeli'de korku dolu anlar: 4 araca çarptıktan sonra hızla markete daldı! Kaza anı kamerada | Video 08.04.2026 | 14:19 Gebze'de yaşanan inanılmaz trafik kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bir otomobil, hafif ticari araca ve park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra markete daldı. Sürücünün yaralandığı kazada markette ve araçlarda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde seyreden Ö.O.U. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki park alanından yola çıkış yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan araç, yol kenarında bulunan bir markete girerek durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.O.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü kazanın ardından markette de ağır hasar meydana geldi.Öte yandan, otomobilin ilk araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.